В жилом доме во Владимирской области произошел взрыв газа

В пятиэтажном жилом доме в Коврове Владимирской области произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента один человек погиб, десять пострадали, пятеро из них были госпитализированы в больницу. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным прокуратуры, в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома произошла детонация бытового газа. В квартире в это время находилась семья — взрослый мужчина, его мать и отец, который погиб из-за взрыва. Среди пострадавших также есть сотрудники МЧС и полиции.

По одной из версий, причиной взрыва стали неадекватные действия сына погибшего мужчины — он накануне выписался из специализированной клиники. Взрыв произошел из-за того, что в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырвали соединительные шланги. Прокуратура Владимирской области начала проверку.