Полиция задержала подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным полиции, в квартире дома на Шелепихинской набережной находились граждане, которые подделывали подписей для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы.

В пресс-службе МВД, что задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Кроме того, была изъята вся документация.

Накануне московский штаб политика Алексея Навального сообщил о том, что обнаружили в столице офис, в котором фальсифицировали подписи в поддержку некоторых кандидатов в Мосгордуму.

По их данным, подписи фальсифицировались за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Сергей Митрохин назвал в твиттере фильсификацию подписей за него «очередной провокацией», Андрей Соколов заявил, что уже собрал достаточно подписей, поэтому ему незачем заниматься фальсификацией.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В частности, Митрохин и Соколов выдвигаются в 43-м округе, куда входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.