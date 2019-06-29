Власти сообщили о ликвидации подтопления на подъезде к аэропорту Шереметьево

В Подмосковье устранили подтопления на подъезде к аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Его цитирует Интерфакс.

«На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления. <...> Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто», — сообщил глава министерства Алексей Гержик.

В настоящее время продолжаются работы по очистке ливневой канализации и проезжей части в районе аэропорта Шереметьево. Всего с проезжей части уже откачали более семи тысяч кубометров воды.

Подъезд к терминалу B Шереметьево превратился в реку. Картина маслом "Приплыли". Когда уже Москва и область будут готовы по максимуму к капризам погоды? #Москва #ливень #лето2019 pic.twitter.com/HXQENriWTK — Владислав Колмагоров (@kolmagoro_v) June 28, 2019

Участок дороги рядом с аэропортом затопило накануне из-за дождей, начавшихся 26 июня. В связи с этим также оказалась частично затоплена парковка терминала В. На подъезде к Шереметьево была пробка, которая достигала нескольких километров.