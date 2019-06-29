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Власти сообщили о ликвидации подтопления на подъезде к аэропорту Шереметьево

Общество

 

В Подмосковье устранили подтопления на подъезде к аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Его цитирует Интерфакс. 

«На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления. <...> Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто», — сообщил глава министерства Алексей Гержик.

В настоящее время продолжаются работы по очистке ливневой канализации и проезжей части в районе аэропорта Шереметьево. Всего с проезжей части уже откачали более семи тысяч кубометров воды. 

Участок дороги рядом с аэропортом затопило накануне из-за дождей, начавшихся 26 июня. В связи с этим также оказалась частично затоплена парковка терминала В. На подъезде к Шереметьево была пробка, которая достигала нескольких километров.  

Теги:
Подмосковье , em, шереметьево
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