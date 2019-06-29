Трамп: США позволят покупать Huawei американскую продукцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы говорим об оборудовании, которое не представляет большую угрозу для национальной безопасности», — уточнил Трамп (цитата по ТАСС).

Также на пресс-конференции по итогам саммита «большой двадцатки» президент США сказал, что вопрос об исключении компании из черного списка Минторга США в настоящее время обсуждается.

США внесли Huawei и связанные с ней компании в черный список из-за угроз национальной безопасности cтраны в мае 2019 года. Сотрудничество с компанией решили прекратить Google и производители чипов — Intel, Qualcomm, Broadcom и Xilinx. При этом источники газеты The New York Times утверждали, что американские компании продолжают сотрудничать с Huawei, несмотря на санкции.