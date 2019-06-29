Казанскую активистку оштрафовали за плакат в цветах нежелательной организации

Мировой судья Вахитовского судебного района Казани оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Гульназ Равилову, признав ее виновной в осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП). Об этом сама Равилова сообщила в фейсбуке.

В постановлении, опубликованном активисткой, говорится, что Равилова провела одиночный пикет с плакатом «Руки прочь от "Открытой России"», который был изготовлен «в цветной гамме, присущей указанной организации». Решение было вынесено 14 июня.

«Приезжаю я значит в Казань, смотрю – извещение в почтовом ящике. Прихожу на почту, мне выдают постановление суда. Ни повестку в полицию или к прокурору, ни повестку в суд, а сразу постановление – виновна», – сообщила активистка.

Также Равиловой вменили проведение акции «Хватит класть болт на нашу Конституцию» с плакатом и «быстроразводимой сборно-разборной конструкцией» в виде обложки Конституции, на которой была «картонная фигура в форме болта».

В документе утверждается, что Равилову извещали о месте и времени рассмотрения дела, но она не явилась. Активистка отметила, что планирует обжаловать судебное решение о штрафе.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в 2016 году бизнесменом Михаилом Ходорковским, оно не было зарегистрировано. Его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В конце марта из-за преследования активистов в движении приняли решение о ликвидации и создании общественной организации с тем же названием.