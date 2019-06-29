Префектура ЗАО пообещала жителям дома из статьи «Новой газеты» капитальный ремонт труб с горячей водой до августа этого года

Жители дома № 16 на улице Ращупкина в Москве получили распоряжение от префектуры ЗАО, в котором сказано, что работы по капитальному ремонту внутридомовых систем горячего водоснабжения (стояков) должны быть проведены до 20 августа этого года. Письмо из префектуры есть в распоряжении редакции «Новой газеты».

Согласно тексту распоряжения, заключить договор на проведение работ по капитальному ремонту должно Государственное бюджетное учреждение «Жилищник Можайского района», которое выполняет функции технического заказчика. Контроль за исполнением распоряжения возложен на первого заместителя префекта Владимира Целищева и главу управы Можайского района Рустема Шакирова.

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Напомним, на сайте «Новой газеты» 20 июня 2019 года вышел материал «Дом с кипятком» о доме в районе метро «Кунцевская», в котором регулярно на протяжении последних трех лет случаются прорывы труб с горячей водой. Как рассказали сами жители, это последствия капитального ремонта десятилетней давности, когда вместо металлических труб поставили полипропиленовые.

Первый смертельный случай от рванувшего из труб кипятка был зафиксирован три года назад — с 80% ожогов тела после нескольких недель в больнице скончалась пожилая женщина. Еще одна пенсионерка погибла в декабре 2018 года — она не смогла самостоятельно покинуть залитую кипятком квартиру. Каждый месяц в доме затапливает несколько десятков квартир — жители получают ожоги, у многих портится имущество.