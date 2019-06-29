Росстат планирует потратить почти миллиард рублей на популяризацию переписи населения в следующем году

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдет в следующем году. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок, на них обратили внимание «Открытые медиа».

Одной из частей кампании станет выпуск юмористического номера о переписи в эфире юмористического шоу. В техзадании говорится, что заказчику подойдет Comedy Club или КВН.

Также в документах говорится, что содержание выпуска «должно нести в себе позитивные, мотивирующие установки относительно участия во Всероссийской переписи населения 2020 года», «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале государственных услуг» и «в легкой и органичной форме опровергать основные фобии, являющиеся причиной отказа респондентов от участия в переписях».

Сколько планируют потратить именно на выпуск, в документах не указано. Скетч должен появиться в эфире перед стартом переписи, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Помимо юмористической передачи, информация о переписи должна быть в одном из популярных детских мультсериалов в сентябре-октябре 2020 года, говорится в техзадании. Также исполнитель контракта будет отвечать в том числе за за специально созданные к переписи аккаунты в социальных сетях, рекламную кампанию и работу медиа-центра.

Представитель Comedy Club Саадат Бурханова сказала «Открытым медиа», что у нее нет информации о контракте Росстата, а в компании «АМиК», которая выпускает КВН, на вопрос издания не ответили.

В прошлом году занимавший тогда пост главы Росстата Александр Суринов предложил штрафовать граждан за отказ участвовать в переписи населения. Однако в мае этого года нынешний руководитель ведомства Павел Малков заявил, что в настоящее время предложение об обязательном участии граждан в ней не рассматривается.