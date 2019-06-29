В системе Skyscanner стали недоступны билеты в Крым

Из выдачи системы по поиску авиабилетов Skyscanner пропали билеты в Симферополь, на это обратил внимание «Коммерсант».

Билеты из крупных городов России не отображались весь день 28 июня, отмечает издание. Один источник «Коммерсанта» утверждает, что это связано с техническим сбоем, другой рассказал о прекращении работы Skyscanner в Крыму.

«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля. Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции»,— объяснил он.

В пресс-службе российского подразделения Skyscanner сказали РБК, что в настоящее время причины произошедшего устанавливаются. «Скорее всего, причина в технических неполадках сервиса. На данный момент у нас как у пресс-службы нет информации», — сообщили в компании.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны. Сто стран-участниц ООН, в том числе страны ЕС, США, Австралия и Канада, впоследствии отказались признавать изменение статуса Крыма, а проведенный для этого 16 марта референдум назвали незаконным. 20 июня ЕС продлил антироссийские санкции по Крыму до 2020 года.