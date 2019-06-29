В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».

«Фейковые» кандидаты написали заявление на Полину Костылеву – якобы она их оскорбила. Ее увезли в полицию», – рассказал изданию потенциальный кандидат Богдан Литвин. Он сообщил «Медузе», что Горожанко задержали из-за заявления об оскорблении полиции и одного из действующих депутатов.

Также у комиссии округа «Сампсониевское» задержали Бориса Романова, Даниила Кена, Романа Максимова, Сергей Беляева, Владимира Первовского и Наталью Баринову, сообщает «Северо-Запад. МБХ медиа». На кандидатов составляют протоколы о нарушении правил дорожного движения (ч. 2 ст. 12.29 КоАП). Сообщается также о задержании члена «Наблюдателей Петербурга» Красимира Врански, который пытался пройти в здание комиссии.

Ранее петербургский штаб Навального опубликовал видеообращение, в котором трое кандидатов сообщили, что они не могут подать документы в избирательную комиссию муниципального округа «Сампсониевское» из-за того, что комиссия работает несколько часов, а также там есть «фейковые очереди». После этого они стали непрерывно переходить дорогу возле здания комиссии.

Муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге пройдут 8 сентября 2019 года. Глава ЦИК Элла Памфилова допускала возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за нарушений, однако позже в Центризбиркоме после проверки 60 из 109 муниципалитетов заявили, что не нашли нарушений.

Жалобы поступали, в частности, на искусственные очереди, также штаб Навального опубликовал видео, на котором, как утверждалось, показана фальсификация подписей в поддержку действующего главы Петербурга Александра Беглова. После этого он отказался сдавать подписи, собранные в Выборгском районе Петербурга.