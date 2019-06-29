«Ведомости» узнали о планирующемся визите Путина в Иркутскую область

Президент России Владимир Путин вечером 29 июня прилетит в город Братск Иркутской области. Там должно пройти совещание, на котором будут обсуждаться вопросы ликвидации последствий паводка в регионе. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к властям Иркутской области, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Планируется, что в совещании также будут участвовать глава МЧС Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко, уточнил один из источников издания.

Ранее Путин принимал участие в саммите G20, который прошел 28-29 июня в японской Осаке.

Напомним, на этой неделе из-за дождей в Иркутской области началось наводнение. В регионе введен режим ЧС. Из-за паводка в регионе погибли три человека, в том числе один ребенок, пострадали – 348.

Наиболее сложная ситуация в городе Тулуне и Тулунском районе, где из-за прорыва дамбы вода резко поднялась. Накануне в Тулуне начали эвакуацию населения из-за наводнения, из затопленных домов эвакуированы более 500 человек.