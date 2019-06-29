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Трамп посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Он проведет там 15 минут

Политика

 

Президент США Дональд Трамп 30 июня посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, говорится в сообщении Белого дома.

Визит Трампа в эту зону продлится 15 минут, с 14:30 до 14:45 по местному времени (08:30 — 08:45 мск). Встреча президента США с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не планируется. 

Ранее Трамп сообщил в твиттере, что хотел бы встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, чтобы «просто пожать ему руку и поздороваться». 

Предыдущая встреча двух лидеров прошла во вьетнамском Ханое в конце февраля. Тогда саммит завершился досрочно, итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын не подписали. 

Теги:
ким чен ын, трамп, em
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