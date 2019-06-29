Во Владимирской области задержали генерала Росгвардии по подозрению в езде в нетрезвом виде

В Росгвардии начали проверку в отношении заместителя командующего Приволжским округом ведомства генерал-майора Евгения Березина после того, как он отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии.

После проверки в отношении Березина планируют принять решение в соответствии с законодательством.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Березина задержали 25 июня во Владимирской области после того, как его остановили сотрудники ГИБДД. По словам собеседника агентства, у него была бессвязная речь и нарушена координация движений. От медосвидетельствования на месте Березин отказался.

Президент Владимир Путин 17 июня подписал закон, ужесточающий наказания для водителей за аварии, совершенные в нетрезвом состоянии. При ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшего водителю может грозить лишение свободы от 3 до 7 лет. Если в результате аварии погиб один человек, то водителя смогут приговорить к заключению на срок от пяти до 12 лет, при гибели двух и более лиц — от восьми до 15 лет.