Трамп первым из президентов США посетил территорию КНДР

Дональд Трамп стал первым президентом США, который посетил территорию КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Би-би-си».

В ходе встречи он на несколько секунд пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР, заявив, что это было для него «огромной честью».

US President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have shaken hands at the demilitarized zone (DMZ), before both leaders stepped into North Korea https://t.co/nQM59lEuEv pic.twitter.com/n7Z6V8mNIU — CNN (@CNN) June 30, 2019

«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — заявил Ын.

Затем после небольшого разговора лидеры двух стран перешли на южную сторону демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями, там они продолжили переговоры.

Эта встреча лидеров США и КНДР стала третьей по счету. Первый в истории саммит двух стран прошел в Сингапуре в 2018 году, когда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова.

Вторая встреча двух лидеров прошла во вьетнамском Ханое в конце февраля. Тогда саммит завершился досрочно, итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын не подписали.