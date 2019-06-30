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Трамп первым из президентов США посетил территорию КНДР

Политика

 

Дональд Трамп стал первым президентом США, который посетил территорию КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает «Би-би-си».

В ходе встречи он на несколько секунд пересек демаркационную линию и оказался на территории КНДР, заявив, что это было для него «огромной честью».

«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом [США], который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — заявил Ын.

Затем после небольшого разговора лидеры двух стран перешли на южную сторону демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями, там они продолжили переговоры.

Эта встреча лидеров США и КНДР стала третьей по счету. Первый в истории саммит двух стран прошел в Сингапуре в 2018 году, когда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова.

Вторая встреча двух лидеров прошла во вьетнамском Ханое в конце февраля. Тогда саммит завершился досрочно, итогового соглашения Трамп и Ким Чен Ын не подписали.

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Теги:
переговоры, кндр, трамп, ek
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