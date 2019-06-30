Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до 5 человек

Пять человек погибли из-за последствий паводка в Иркутской области. Об этом сообщил глава МЧС Евгений Зиничев во время визита президента России Владимира Путина.

Как передает Интерфакс, среди пострадавших 353 человека, в том числе 32 ребенка. Спасатели эвакуировали более 1100 человек, большинство из них находится в пунктах временного размещения.

На этой неделе из-за дождей в Иркутской области началось наводнение. В регионе введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация в Тулунском районе, где из-за прорыва дамбы вода резко поднялась.

Вчера вечером в Братск приехал Путин на совещание по вопросам ликвидации паводка. Ранее они принимал участие в саммите G20, который прошел 28-29 июня в японской Осаке.

Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко. Области выделят 662 млн рублей на социальную поддержку.

Премьер Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим. Жители, которым причинили вред здоровью, получат единовременное пособие в 200 либо 400 тысяч рублей.