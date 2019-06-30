Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

обновление 14:16 Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в арестовал Наталью Стришнюю на один месяц и 25 суток по подозрению в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК).

Полиция задержала Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Эдуарда Чургулию.

По его словам, женщину подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Защита считает предъявленные к Стришней претензии «необоснованными».

«Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства.

В его заявлениях упоминаются все фамилии [членов банды]: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены», — заявил Чургулия.

По данным «Югополиса», речь идет о вымогательстве 77 млн рублей. По данным следствия, оно происходило в офисе агрофирмы «Слава Кубани», которая принадлежит Стришней.

По словам адвоката, в тот период она там не работала. Защита настаивает, что таким способом «какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия».

Вячеслав Цеповяз был осужден почти на 20 лет колонии в 2013 году по делу «банды Цапков», на счету которой было 19 убийств в станице Кущевская в Краснодарском крае.

В прошлом году в интернете были опубликованы фотографии Цеповяза из колонии, сделанные в 2015 году, на которых он ест шашлыки, крабы и икру и пользуется смартфоном. Подлинность изображений подтверждали во ФСИН по Амурской области.