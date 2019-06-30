Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Сборная России досрочно стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

В активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. На втором месте находится команда Беларуси (22-14-25), на третьем — Италии (11-13-11).

🇷🇺 #КомандаРоссии - победитель медального зачета Европейских игр!



В нашей копилке 3⃣9⃣ золотых, 1⃣9⃣ серебряных и 3⃣5⃣ бронзовых наград. Ближайший преследователь россиян, сборная Беларуси, догнать уже не сможет (22-14-25). — Olympic Russia (@Olympic_Russia) June 30, 2019

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня. Церемония закрытия состоится позднее в воскресенье. В соревнованиях приняли участие более 3800 спортсменов из пятидесяти стран Европы.

Это вторые по счету Европейские игры. Первые состоялись в Баку в 2015 году. Тогда сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.