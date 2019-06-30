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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Спорт

 

Сборная России досрочно стала победителем медального зачета Европейских игр, которые проходят в Минске.

В активе российских спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. На втором месте находится команда Беларуси (22-14-25), на третьем — Италии (11-13-11).

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня. Церемония закрытия состоится позднее в воскресенье. В соревнованиях приняли участие более 3800 спортсменов из пятидесяти стран Европы.

Это вторые по счету Европейские игры. Первые состоялись в Баку в 2015 году. Тогда сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых медалей.

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Теги:
европейские игры, игры, минск, ek
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