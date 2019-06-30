Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).

Как сообщил «МБХ медиа» адвокат Алексей Куроптев, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По словам защитника, дело было заведено после столкновений протестующих с бойцами ОМОНа 4 июня, в результате которых были задержаны девять экоактивистов.

В материалах дела говорится, что Габов якобы умышленно распылил перцовый баллончик в сторону сотрудника частного предприятия, который охранял свалку.

На станции Шиес более года продолжаются протесты против создания мусорного полигона, на который ежедневно должны привозить для захоронения до 90 вагонов с бытовыми отходами из Москвы.

Свалка будет самой большой в Европе — ее площадь составит 5000 Га. На территории будущего полигона экоактивисты с декабря несут круглосуточную вахту.