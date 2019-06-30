В Домодедово задержали высадку рейса из Грузии для проверки на инфекции

Сотрудники Роспотребнадзора задержали высадку рейса из Грузии «в целях предотвращения ввоза и распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства, речь идет о рейсе Батуми—Москва «Уральских авиалиний», который приземлился в аэропорту Домодедово около 16:00 29 июня.

Врачи досмотрели пассажиров, у одного ребенка они обнаружили температуру 38,0 и поставили диагноз фарингит. Других заболеваний у граждан и членов экипажа выявлено не было.

В ведомстве подчеркнули, что общая задержка высадки составила не более 30 минут, а все действия сотрудников Роспотребнадзора проводились в рамках международных медико-санитарных правил.

Российско-грузинские отношения обострились после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии 20 июня. Он занял место спикера парламенте и говорил на русском языке.

После этого в Грузии начались массовые протесты. Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну.