Медики выступили в поддержку врача из Калининграда, которого заподозрили в убийстве недоношенного младенца

Российские медики заступились за врача-неонатолога из Калининграда Элину Сушкевич, которую задержали накануне по делу об убийстве младенца в местном роддоме №4 (ч. 2 ст. 105 УК), сообщает «Новый Калининград».

«Врач неонатолог и неонатальный анестезиолог-реаниматолог ежедневно идет на подвиги и спасает недоношенных детей и детей с врожденными пороками развития, живет на работе, мало спит и мало ест.

И теперь Элину Сушкевич обвиняют в преднамеренном убийстве глубоко недоношенного ребенка.

Сегодня будет избрана мера пресечения. А послезавтра будет некому поехать и спасать», — говорится в тексте заявления Фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».

В поддержку Сушкевич выступила сотрудник ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Дарья Крючко: «Только что журналисты отстояли своего коллегу. Давайте покажем, что мы тоже сила», — написала она в своем фейсбуке.

Элину Сушеквич подозревают в том, что она не приняла необходимые меры для спасения недоношенного младенца, к которому приехала прошлой осенью. Она должна была перевезти его в медучреждение, но в итоге он умер в роддоме.

Ребенок гражданки Узбекистана появился на 23-й неделе — на таком сроке, как говорят врачи, дети редко выживают. По словам Сушеквич, во время приезда реанимационной бригады ребенок находился в предсмертном состоянии.

Ранее фигурантом уголовного дела об убийстве стала Елена Белая, главный врач роддома, где умер ребенок. Ее обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Белая находится под домашним арестом. Она отрицает свою вину.