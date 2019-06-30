«Это недопустимая вещь»: Матвиенко предложила ужесточить наказание за подброс наркотиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ужесточить наказание за подбрасывание наркотиков, отметив, что «это недопустимая вещь», передает РИА Новости.

При этом она отметила, что ослаблять антинаркотическое законодательство в России нельзя: «Распространение наркотиков — это тяжелое преступление.

Наркомания — это опасная вещь, и ни в коей мере <...> нельзя из-за этой истории менять законодательство», — заявила спикер Совфеда, комментируя дело журналиста Ивана Голунова.

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6 июня полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист утверждал, что накротики ему подбросили.

Спустя несколько дней после большого общественного резонанса его уголовное преследование прекратили. Полицейские из УВД по ЗАО, где вели дело Голунова, были уволены указом президента.

Глава государства Владимир Путин назвал произволом дело Голунова, но выступил против смягчения наказания по наркотическим статьям. Он заявил о необходимости контроля фальсификации дел полицейскими.