Шойгу: Минобороны займется переработкой мусора и съемкой патриотического кино

Министерство обороны России займется переработкой мусора, чтобы не нагружать полигоны в регионах. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются», — заявил он.

Министр обороны упомянул еще об одном направлении, которым планрует заняться ведомство, — съемка патриотического кино. Киноцентр будет расположен в московском парке «Патриот».

«Про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм. <...>