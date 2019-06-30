Петербургский избирком оцепили под предлогом угрозы теракта. Туда пытаются подать документы оппозиционные кандидаты

В Санкт-Петербурге полиция оцепила здание избирательной комиссии муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский», куда пытаются подать документы оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты.

Как пишет «Медиазона», полицейские пришли с проверкой из-за возможной террористической угрозы. Эвакуировать помещение они не стали, однако теперь досматривают каждого, кто заходит в арку перед входом в ИКМО.

Фейковых кандидатов досматривают на входе, икмо Екатерингофский работают рискуя жизнями pic.twitter.com/GxfbwT93qN — Dave Frenkel (@merr1k) June 30, 2019

В очереди стоят самовыдвиженцы от партий «Яблоко», ЛДПР и «Единая Россия», представители последних заходят вне очереди, отмечает в разговоре с «МБХ медиа» глава местного штаба политика Алексея Навального Александр Шуршев.

По его словам, очередь на прием документов проходит по спискам, куда он записался вторым. Шуршев сомневается, что попадет в избирком. Сегодня последний день, когда кандидаты могут подать документы для выдвижения в депутаты.

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Муниципальные выборы в Петербурге и выборы губернатора пройдут 8 сентября 2019 года. Петербуржцы сообщали о многочисленных жалобах на работу избиркомов, однако Центризбирком России, проверив 60 из 109 муниципалитетов, заявил, что нарушений не было.

Накануне около Екатерингофского избиркома задержали трех кандидатов в муниципальные депутаты. Один из них, Федор Горожанко, рассказывал, что при попытке подать документы ему «чинят различные препятствия».

У этого же избиркома ранее напали на Шуршева. По словам активиста, его избили, потому что он снимал искусственную очередь в здание. Независимые кандидаты неоднократно жаловались, что такие очереди мешают им подавать документы.