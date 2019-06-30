«Можно исключить “Архипелаг ГУЛАГ”»: в Думе поддержали идею РПЦ изучать религиозные тексты по школьной программе

В Госдуме поддержали идею Русской православной церкви (РПЦ) включить в школьный курс по литературе религиозные тексты. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Программа по литературе и без того большая. Надо понять, за счет каких других произведений можно было бы это сделать. Не за счет классики, сто процентов. Есть некоторые произведения относительно современной литературы, которые без великого вреда можно из школьной программы исключить.

Например, “Архипелаг ГУЛАГ” дает довольно мало представления о реальном историческом процессе. Надо посмотреть программы и исключить то, что является слишком политизированным», — рассказал Смолин.

Ранее глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил восполнить нехватку «нравственной составляющей» молодых людей изучением священных текстов на школьных уроках литературы.

Он назвал отсутствие религиозных текстов в программе большим упущением: «Если наши школьники изучают “Слово о полку Игореве”, “Легенду о Гильгамеше”, то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?».