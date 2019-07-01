В Калининградской области против главврача роддома возбудили дело об организации убийства новорожденного

Исполняющую обязанности главврача Калининградского областного перинатального центра Елену Белую обвинили в организации убийства новорожденного (ч.3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Это уже второе дело, которое завели на Белую. После смерти младенца в ноябре 2018 года ее поместили под домашний арест. Ребенок гражданки Узбекистана появился на 23-й неделе.

По версии следствия, она распорядилась не спасать новорожденного из-за высокой стоимости необходимого препарата, а также подделать документы из-за того, что смерть ребенка негативно скажется на статистике и ее предстоящем назначении на пост главврача. В документах указали, что ребенок умер еще во время беременности.

Под домашний арест также поместили врача-реаниматолога Элину Сушкевич, которую обвиняют в умышленном убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК). Согласно материалам дела, врач по указанию Белой ввела ребенку смертельную дозу сульфата магния, из-за чего он скончался. По словам самой Сушкевич, во время приезда реанимационной бригады ребенок находился в предсмертном состоянии.

В «Российском обществе неонатологов» заявили, что обвинения в адрес врача-реаниматолога «абсурдные по своей сути».

«В последние годы в средствах массовой информации активно навязывается мысль, что врач, посвятивший себя профессии возвращать к жизни и выхаживать новорожденных, в том числе глубоко недоношенных детей, представляет потенциальную угрозу для общества. Такая мысль воскрешает в памяти самые мрачные страницы средневековья и темнейшие периоды жизни нашей страны. Тем более, что всякий раз подобные обвинения оказывались клеветой», — говорится в обращении.

Ранее в поддержку Сушкевич также выступили Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» и российские медики, в том числе глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.