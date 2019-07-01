МВД предложило ввести для мигрантов новый платеж за возможность работать в России

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Сейчас имеющие РВП и ВНЖ мигранты могут работать, заплатив госпошлину – 1600 и 3500 рублей соответственно. В МВД отмечают, что это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям — на посещение детских садов и школ, при этом такие работники не платят социальные взносы.

В ведомстве считают, что действующая для них пошлина, дающая право на работу, слишком мала по сравнению со стоимостью патента для остальных трудовых мигрантов, которые платят 30–60 тысяч рублей в год в бюджет региона проживания.

Чтобы избежать этих платежей, иностранцы, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», получают РВП или ВНЖ, отмечает МВД. Именно поэтому, по мнению ведомства, на тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента.

Предложение ведомства связано с необходимостью реализовывать принятую в конце 2018 года концепцию государственной миграционной политики. МВД собирается направить инициативу для согласования Минтруду и Минэкономразвития.

Напомним, в октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики на 2019 – 2025 годы. Она направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию, а также на создание «четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».