«Ведомости»: идея Минкомсвязи перевести чиновников на смартфоны с российской ОС «Аврора» обойдется в 23,2 млрд рублей

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным одного из источников издания, «Ростелеком» предлагает за шесть лет обеспечить чиновников смартфонами на «Авроре» и услугами связи к ним. «Ведомости» подсчитали, что обеспечение 1,4 млн чиновников смартфонами на «Авроре» будет стоить около 23,2 миллиарда рублей из расчета, что годовой тариф на человека составит 16 600 рублей в год.

По данным издания, вице-премьер Максим Акимов уже направил предложение президенту Владимиру Путину. «Предметного обсуждения не ведется, никаких решений на этот счет не принималось», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что не комментирует служебную переписку.

«Аврора» — единственная мобильная ОС, входящая в реестр российского софта. Ранее сообщалось, что переход госорганов, бюджетных учреждений и федеральных органов власти на смартфоны с российской ОС начнется в 2019 году.

В прошлом«Коммерсант» оценил перевод всех чиновников и сотрудников бюджетных учреждений на российскую ОС для мобильных телефонов в 160 миллиардов рублей. Тогда речь шла о 7,9 миллиона госслужащих, годовое обслуживание кажого состовляло 13 100 рублей.