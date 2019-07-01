Губернатор Кемеровской области пообещал в августе открыть сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что к 20 августа на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» откроют сквер.

В сквере площадью 2 га планируется посадить 60 горных сосен — по числу людей, погибших при пожаре в торговом центре.

Благоустройство территории на месте «Зимней вишни» началось в мае за счет благотворительных средств. Над проектом сквера площадью два гектара работали архитекторы из Кемерово и США. До этого местные власти заявляли, что сквер откроют к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ успели снести только к августу прошлого года.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате катастрофы погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже, где располагались кинозал и детские аттракционы. Из-за нарушений требований пожарной безопасности, возгорание невозможно было оперативно потушить.

На стихийном митинге после пожара Сергей Цивилев, занимаший тогда должность вице-губернатора, обвинил одного из родственников погибших в желании «попиариться на горе». Узнав, что мужчина потерял в пожаре жену, троих детей и сестру Цивилев встал на колени перед вышедшими на митинг и попросил прощения за пожар.