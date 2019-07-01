ТАСС: в Иркутской области из-за паводка погибли семь человек

В Иркутской области из-за паводка погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Девять пропали без вести, среди них ребенок», — сказал источник, добавив, что в больницах находятся 153 пострадавших.

По последним данным, в 55 населенных пунктах Иркутской области подтоплены почти 3,3 тысячи домов, где живут около 9,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших 353 человека, в том числе 32 ребенка. Спасатели эвакуировали более 1100 человек, большинство из них находится в пунктах временного размещения.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. В регионе введен режим ЧС. Наиболее сложная ситуация в Тулунском районе.

В Братск на совещание по вопросам ликвидации паводка приехал президент Владимир Путин. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения. Ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко. Области выделят 662 млн рублей на социальную поддержку.

Премьер Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о выплате компенсаций пострадавшим. Жители, которым причинили вред здоровью, получат единовременное пособие в 200 либо 400 тысяч рублей.