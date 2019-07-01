Avito, ЦИАН и еще три сервиса обвинили «Яндекс» в ограничении доступа ко всем формам поисковой выдачи

Пять-онлайн сервисов — Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru — обвинили поисковик «Яндекс» в ограничении доступа и нарушении закона о конкуренции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подготовленную компаниями записку с претензиями.

Недовольство сервисов связано с интерактивными ответами («колдунщики»), которые появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей (прогноз погоды, картинка, перевод слов и т. д.).

Компании утверждают, что не могут получить доступ к этим интерактивным ответам. Так, на запрос «купить авто» выдаются «колдунщики» с контентом сервиса «Яндекса» Auto.ru (конкурирует с Avito), на запрос по поиску жилья — «Яндекс.Недвижимость» (конкурирует с ЦИАНом).

Сервис по поиску специалистов Profi.ru жалуется на такую же ситуацию с «Яндекс.Услугами», карты 2ГИС — с «Яндекс.Картами», онлайн-кинотеатр Ivi.ru — с «Кинопоиском». Компании отмечают снижение трафика после того, как приоритет был отдан сервисам «Яндекса».

В самом «Яндексе» заявили, что уведомление от сервисов не получали. На вопрос газеты, готова ли компания дать им доступ ко всем формам поисковой выдачи, не ответили. Представитель «Яндекса» был удивлен, что «коммерческие компании из интернет-индустрии решили регулировать работу другой коммерческой компании».

Онлайн-сервисы намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Ее представители также не ответили на запрос издания.