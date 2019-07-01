ВАК отказалась заслушать доклад РАН о фальсификации диссертаций и плагиате в научных работах

Президиум Высшей аттестационной комиссии отказался заслушать доклад члена Российской академии наук Дмитрия Глухова о фальсификации диссертаций. Об этом сообщает «Коммерсант».

28 июня президиум ВАК должен был рассмотреть жалобу на диссертацию по экономике профессора МГУТУ Юлии Аношиной, в которой «Диссернет» нашел плагиат из диссертаций других авторов, а также неверные выходные данные цитируемых научных работ. В докладе РАН также были приведены еще более 40 случаев подобных нарушений.

Глава комиссии РАН Виктор Васильев написал председателю ВАК Владимиру Филиппову письмо с просьбой выслушать доклад Глухова. По словам вице-президента академии Алексея Хохлова, ранее ВАК согласился приглашать представителей РАН в спорных случаях, однако Глухова и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина на заседание не пустили.

Член президиума ВАК Анна Дыбо рассказала, что против выступления представителя РАН высказался Филиппов. «Он заявил, что мы ученые, а не следователи, поэтому не надо ввязываться в эту историю и слушать доклад, а то еще и ВАК обвинят в клевете», — отметила она. Когда ему напомнили об обещании выслушать представителей академии, Филиппов ответил, что его тогда «не так поняли», добавила Дыбо.

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Филиппов подчеркнул в беседе с ТАСС, что комиссия не отказывалась приглашать на заседания членов РАН, но для начала ВАК предстоит разработать и принять «механизм направления и приглашения» на заседания экспертов академии.

По итогам заседания ВАК рекомендовала Минобрнауки сохранить ученую степень Аношиной, так как большинство членов комиссии не нашли указанных нарушений в ее диссертации. Руководитель ВАК предложил вообще не рассматривать заявления о фальсификациях научных работ, «если это утверждение не подкреплено судебным решением».

«Я считаю, что такое поведение руководителя ВАК — просто плевок в лицо РАН», — заявил Заякин. Он утверждает, что если Минобрнауки согласится оставить Аношиной ученую степень, то пострадает репутация министерства и всей российской науки.

В конце мая правительство России утвердило новый состав ВАК, в который не включили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда и нескольких ученых, критиковавших диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Заякин заявил, что новый состав комиссии нелегитимен, так как Филиппов и некоторые другие члены ВАК вошли в нее уже третий раз вопреки принятому положению.