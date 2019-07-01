Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в России на фоне протестов в Тбилиси

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе сообщила об отмене концертов в России на фоне обострения российско-грузинских отношений. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Мое молчание не означает, что мне было что обдумать и решить, я с первой секунды чувствую то, что и каждый из вас, увидев [депутата Госдумы Сергея] Гаврилова в кресле спикера! <...>

Я всегда говорю, что Россия — оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим!» — заявила певица.

Катамадзе извинилась за концерт на «Усадьбе Jazz» в Москве 22 июня, заявив, что не могла от него отказаться «из-за девятилетней слепой девочки» (поклонница из Беларуси Арина, которая научилась играть на фортепиано после потери зрения — ред.).

Певица пообещала, что это был ее последний концерт в России. При этом на ее официальном сайте указано, что 27 марта 2020 года в Москве у Катамадзе запланирован концерт. На него продолжают продавать билеты, о его отмене не сообщалось.

Отношения России и Грузии обострились после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте 20 июня, когда он занял место спикера парламенте и говорил на русском языке.

После этого в Грузии начались массовые протесты. Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну.