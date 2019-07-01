Медведев призвал «Единую Россию» поддержать журналистов-расследователей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал правящую партию «Единая Россия» поддержать журналистов, которые занимаются расследованиями. Об этом он написал в своей колонке в «Известиях».

«Полагаю, будет правильно, если “Единая Россия” поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну — настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей.

С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения», — отметил Медведев.

Материал был опубликован незадолго до открытия партийной конференции «Единой России». Медведев заявил, что главной проблемой партии стало то, как она общается с людьми.

«Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках», — подчеркнул премьер.

Сейчас власти работают над обновлением партии по нескольким направлениям. Во-первых, информирование людей о том, как идет работа на нацпроектам в регионах, во-вторых — налаживание системы обратной связи, в-третьих — сотрудничество с некоммерческими организациями.

Премьер также отметил необходимость работы по защите прав граждан. «Есть предложение — создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы», — рассказал Медведев.