В Петербурге против полицейских возбудили дело о пытках подростка

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело против неустановленных сотрудников полиции по подозрению в пытках 17-летнего Вадима Коваля. Об этом «Новой» сообщил сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» адвокат Дмитрий Герасимов.

По словам родственников Коваля, 28 мая он с друзьями зашел в магазин «Семья» за семечками, но ничего не купил и пошел к выходу. Продавец его остановила, заподозрив в краже, после чего его забрали в отделение полиции №80 по Колпинскому району.

По версии следствия и по словам семьи пострадавшего, там силовики били подростка резиновой палкой по голове и ягодицам, требуя признательных показаний. Родственники утверждали, что полицейские угрожали изнасиловать его резиновой дубинкой. После этого у Коваля диагностировали многочисленные гематомы и кровоподтеки, в том числе сотрясение мозга и закрытые травмы живота и грудной клетки.

Мать юноши, Олеся Коваль, говорила, что полицейские засняли избитого подростка и пересылали фото своим коллегам в мессенджеры, отмечает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

При этом в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области причастность своих сотрудников к пыткам отрицали. Доследственная проверка установила, что подростка избили охранники магазина, против них 20 июня возбудили дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК).