«Левада»: больше половины россиян никогда не были в театре, консерватории или музее

Каждый второй житель России никогда не был в театре, консерватории или музее (55%), а самым популярным способом времяпрепровождения стал просмотр фильмов и сериалов (79%). Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

66% респондентов не реже раза в неделю и чаще встречаются с друзьми во дворе или на улице, 42% и 43% россиян ходят в гости или принимают гостей соответственно.

Газеты и журналы читают 69%, а художественную литературу 72% опрошенных, но 13% и 27% россиян соответственно делают этого всего лишь несколько раз в год и реже. Социологи отмечают, что доля жителей, которые читают литературу ежедневно или еженедельно, сократилась в два раза с 1994 года.

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64% россиян никогда не посещали концерты своих любимых групп и исполнителей. 44% респондентов никогда не ходили в кино, однако в целом аудитория любителей посмотреть фильм на большом экране растет: в 1994 году — 8%, в 2019-м — 20%.

«Проживание в крупном городе, высшее образование и более высокие потребительские возможности у респондентов увеличивают частоту посещения кинотеатров, концертов, театров и ресторанов. Жители Москвы в 1,5-2 раза чаще проводят время в подобных местах, чем жители провинции и сел», — отмечает «Левада-центр».