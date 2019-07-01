Кремль предостерег российских артистов от гастролей в Грузии на фоне протестов

В Кремле призвали российских артистов, которые планируют свои выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит Интерфакс.

«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», — заявил Песков.

Ранее грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе отказалась от концертов в России. «Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», — сказали в Кремле.

Российско-грузинские отношения обострились после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии 20 июня, когда он занял место спикера парламенте и говорил на русском языке.

После этого в Грузии начались массовые протесты. Москва запретила российским авиакомпаниям летать в Грузию, а Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя, поставляемого в страну.

В Кремле подчеркнули, что не могут «воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства».