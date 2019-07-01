Сотрудники ярославской ИК-1 прослушивали разговоры адвокатов «Общественного вердикта» с заключенными

Сотрудники ярославской исправительной колонии (ИК) №1 тайно прослушивали разговоры адвоката Евгении Бирюковой и пострадавших от пыток. Об этом сообщили правозащитники фонда «Общественный вердикт».

Адвокат фонда Ирина Бирюкова во время ознакомления с материалами уголовного дела против сотрудников колонии обниружила четыре файла, которые свидетельствуют о «прослушке»: это аудиозапись ее встречи с заключенным Евгением Макаровым и стенограммы встреч с осужденными Макаровым, Русланом Вахаповым и Иваном Непомнящих.

В первом файле отражена встреча, которая состоялась после того, как Евгений Макаров перенес пытки в июне 2017 года. Бирюкова отмечает, что в тот день по решению администрации колонии ей пришлось опрашивать пострадавшего через специальный телефон. В начале аудиозаписи звучит голос, который сообщает название записи и ее цели. Фонд «Общественный вердикт» полагает, что это может быть голос оперативного сотрудника Сипана Мамояна.

Три других файла — расшифровки разговоров с Макаровым, Вахаповым и Непомнящих после массового избиения спецназом ФСИН и сотрудниками колонии во время «обысковых мероприятий».

Адвокат «Общественного вердикта» направила обращение в Следственный комитет с просьбой возбудить дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии. Как сообщил фонд, Европейский суд по правам человека, который ранее занимался вопросом о пытках в ярославской ИК-1, уже уведомлен о прослушке.

Напомним, что в июле и августе прошлого года «Новая газета» опубликовала два видеозаписи, на которых запечатлены пытки в ярославской ИК-1. Видео добыли юристы «Общественного вердикта». После публикации следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), которые позднее объединили в одно производство. По делу проходят 17 бывших сотрудников ФСИН.

В марте этого года «Новая» опубликовала еще два фрагмента с камер видеорегистраторов, на которых были запечатлены пытки над заключенными Павлом У. и Павлом Соколовым. После публикации Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела.