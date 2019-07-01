В Гонконге возобновились массовые протесты из-за закона об экстрадиции. Парламенту велели эвакуироваться

Протестующие начали штурмовать Законодательный совет Гонконга. Впервые в истории этого органа была объявлена «красная тревога», означающая полную эвакуацию, пишет South China Morning Post.

Акции протеста, приуроченные к годовщине передачи Гонконга от Великобритании к Китаю, возобновились перед началом церемонии поднятия флага в Гонконгском выставочном центре.

The scene outside Sogo - many people waving banners with “stand up for Hong Kong.” The crowd is definitely moving more than it was when up to 2 million turned out pic.twitter.com/SacPyhZrs1 — Julia Hollingsworth (@juliaholli) July 1, 2019

За полчаса до начала мероприятия произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Полиция применила перцовый газ и дубинки. Пострадавшие есть с обеих сторон.

Затем демонстранты разбили стеклянные двери в здании Заксобрания, использовав металлическую тележку. Им не удалось зайти внутрь, поскольку здание удерживает полиция.

Protesters consider it a victory after leaving this hole in the glass wall. They retreat it to Harcourt Road afterwards. The tense air just now has cleared up pic.twitter.com/aVutxB9QP4 — Chris Lau (@hkchrislau) July 1, 2019

Спустя несколько часов протестующим удалось прорваться в здание Заксобрания. Многие из них несли в руках арматуру и дорожные знаки, они срывали со стен картины, разбивали двери и писали на стенах послания краской.

(Gallery 1/X) This is what HK’s legislature has become now after hundreds of protesters stormed inside. Now very few protesters are still here. @SCMPNews pic.twitter.com/Z7COXaQ32y — Phila Siu (Bobby) (@phila_siu) July 1, 2019

Массовые протесты проходят в Гонконге с начала июня из-за поправок к закону об экстрадиции. Они могли позволить выдачу жителей в Тайвань, Макао и на материковую часть Китая.

По мнению оппозиции, закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей. Власти уже приостановили рассмотрение законопроекта на неопределенный срок.