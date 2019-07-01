Власти Северного Кипра сообщили о падении «российской ракеты», выпущенной из Сирии

На территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра минувшей ночью были слышны взрывы, предположительно от падения ракеты, передает кипрское издание Politis.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8 — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019

Министр иностранных дел непризнанной республики Кудрес Озерсай в своем фейсбуке пишет, что взорваться могла российская ракета зенитного комплекса С-200, запущенная из сирийскими силами ПВО в ответ на атаку Израиля. Он добавил, что ракеты взорвалась в воздухе, в результате случившегося никто не пострадал.

Лидер кипрских турок Мустафа Акынджи связал взрыв с военными действиями на Ближнем Востоке, передает Yenicag. Он также не исключил, что ракета могла быть российского производства, однако подчеркнул, что нужна проверка.

Ранее сирийское агентство SANA сообщало, что израильские самолеты атаковали окрестности Дамаска и города Хомс. Отмечалось, что ракеты сбили сирийские средства противовоздушной обороны, отчего погибли четыре местных жителя и 21 человек пострадал.

Турецкие войска заняли северную часть Кипра в 1974 году в ответ на попытку кипрских греков совершить государственный переворот. В 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара.