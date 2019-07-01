Генпрокуратура начала проверку из-за задержки выдачи багажа в аэропорту Шереметьево

Генеральная прокуратура России начала проверку после массовых жалоб на задержку выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево, говорится в заявлении ведомства.

В минувшие выходные в аэропорту образовались многочасовые очереди на сдачу и получение багажа. После поступивших в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру были возбуждены 18 административных дел по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов (ч. 1 ст. 14.4 КоАП).

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», ООО «Северный ветер», АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» внесены представления об устранении нарушений закона.

С 28 июня в аэропорту Шереметьево в очередной раз возникли сложности с обработкой багажа. Как сообщали газете «Ведомости» источники из двух авиакомпаний, около 9000 единиц багажа не были отправлены по назначению. Это привело к тому, что в аэропорте образовались очереди на регистрацию и выдачу багажа. В пресс-службе аэропорта эту информацию опровергали, заявляя, что сбой произошел из-за погодных условий.

В первый раз проблемы с обработкой багажа возникли в Шереметьево в конце мая. По словам гендиректора аэропорта Михаил Василенко, проблемы вызваны изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа. При этом по данным собеседников «Коммерсанта» и «Ведомостей» проблема заключалась в нехватке грузчиков. Как объяснили источники «Медузы», к ней привело сокращение их зарплат.