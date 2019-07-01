В Чечне неизвестный с ножом убил полицейского на блокпосту

В Чечне неизвестный убил полицейского на контрольно-заградительном пункте, сообщает РИА Новости. О нападении на сотрудников полиции также передает ТАСС со ссылкой на помощника главы Чечни по СМИ Ахмеда Дудаева.

«Неизвестный подошел к полицейскому, нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен. При нем была граната, но он ее не бросал», — рассказал собеседник агентства.

Mash пишет, что вооруженное нападение произошло в Ачхой-Мартановском районе республики. По данным ресурса, дежуривший на посту полицейский скончался от ножевых ранений в шею, область лица и в живот.

ТАСС со ссылкой на полицию сообщает, что личность нападавшего сейчас устанавливается.