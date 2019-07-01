«ВКонтакте» заблокировала группу петербургского активиста, сообщавшего об ЛГБТ-подростках в полицию и школы

Руководство соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу петербургского активиста Тимура Булатова, который сообщал полиции и школам о сексуальной ориентации ЛГБТ-подростков, пишет «МБХ Медиа».

При попытке зайти в сообщество «БУЛАТов Тимур- общественный деятель РФ» появляется уведомление о том, что оно заблокировано «за оскорбление личности».

«Группу, в которой Булатов изначально публиковал все сведения о детях, которых находил, удалось наконец-то заблокировать спустя два месяца обращений в надзорные органы и жалоб в службу “ВКонтакте”», — рассказал эксперт Межрегионального центра прав человека Никита Томилов.

Булатов, как отмечает издание, рассказывал, что целенаправленно выявлял подростков, которые, по его мнению, стали жертвами пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». По его словам, он действовал при взаимодействии с правоохранительными органами.

В 2016 году после доноса Булатова уволилась преподавательница вокала из Красноярска Мария Шестопалова. По версии активиста, учительница «активно транслировала поддержку половых извращенцев из ЛГБТ». Сама Шестопалова рассказывала, что ее вынудили уволиться.