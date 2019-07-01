Навальный обнаружил у семьи «главного московского единоросса» недвижимость на 5,7 млрд рублей

Семье секретаря московского отделения «Единой России» и заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского принадлежит недвижимость на 5,7 млрд рублей, в том числе четыре отеля в Австрии, и несколько фирм, утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

Со ссылкой на налоговую декларацию Метельского, авторы расследования сообщают, что ни у него, ни у его жены в собственности нет какой-либо недвижимости. При этом мать депутата, 75-летняя Эльдибитта владеет пентхаусом на Чистых прудах площадью 600 квадратных метров, а в собственности семьи Метельского есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две соседние дачи в подмосковных Раздорах и много других объектов недвижимости.

Навальный утверждает, что на компании сына Метельского и его советника в МГД Петра Ивановского оформлены четыре отеля в Австрии общей стоимостью 40 млн евро, а кредиты на этот бизнес семье выдает австрийское отделение российского государственного банка ВТБ.

Оформленная на Эльдибитту компания «Манор» строит гостиницу в центре Москвы недалеко от Павелецкого вокзала. Согласно документам, на счет фирмы поступило 1,4 млрд рублей, но затем 575 млн рублей перечислили на личные счета Метельского и его матери в виде займов.

В разговоре с «Эхом Москвы» Метельский заявил, что не имеет отношения к найденной Навальным недвижимости и подчеркнул, что его мать купила все объекты легально и на законные средства.

С 2001 года Метельский — депутат Мосгордумы по избирательному округу №15, в который входит Гольяново, Метрогородок и часть Северного Бутова. Он собирается переизбраться в том же округе на выборах 8 сентября. На сайте Мосгордумы указано, что Метельский — кандидат философских наук, проходил службу в Афганистане. В 2014 году он стал зампредом Мосгордумы.