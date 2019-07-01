Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до 12 человек

В результате паводка в Иркутской области погибли 12 человек. Об этом заявил заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, пишет РИА Новости.

Местонахождение еще девяти человек остается неизвестным. В зону бедствия попал 31 населенный пункт, более 3,7 тысяч домов оказались подтопленными.

Режим чрезвычайно ситуации действует в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском районах. В зоне паводка с 1 июля вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за дождей. Паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в регионе.

Иркутской области выделят 662 млн рублей на социальную поддержку. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о компенсациях пострадавшим. Первые выплаты уже начались.