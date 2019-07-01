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Глава штаба Навального в Петербурге сообщил о втором нападении за неделю

Общество

 

Александр Шуршев, глава штаба политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, рассказал о втором нападении за неделю. Это произошло, когда он направлялся в избирком муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский».

«Я получил удар в левое ухо, отскочил в аптеку, мимо которой мы шли. Один из напавших побежал за мной, но, увидев людей в аптеке, сбежал. Запомнил только красную футболку. Но камер вокруг много», — написал активист в своем твиттере.

Первое нападение на Шуршева произошло около здания ИКМО 26 июня. По словам активиста, его избили, потому что он снимал искусственную очередь на входе в избирком. Независимые кандидаты неоднократно жаловались на то, что такие очереди мешают им подавать документы.

Шуршев пытается подать зарегистрироваться в качестве кандидата в муниципальны депутаты, однако он не может подать необходимые документы. Накануне полиция оцепила ИКМО «Екатерингофский» под предлогом угрозы теракта.

Теги:
выборы, петербург, навальный, нападение, ek
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