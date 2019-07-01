Глава штаба Навального в Петербурге сообщил о втором нападении за неделю

Александр Шуршев, глава штаба политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, рассказал о втором нападении за неделю. Это произошло, когда он направлялся в избирком муниципального округа (ИКМО) «Екатерингофский».

На Александра Шуршева напали около штаба. Он направлялся в ИКМО Екатерингофское для подачи документов. Сзади подбежал человек в красной футболке и ударил по голове слева. Сейчас приехала скорая и полиция. Это второе нападение за неделю. pic.twitter.com/Onz7JsIRTm — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) July 1, 2019

«Я получил удар в левое ухо, отскочил в аптеку, мимо которой мы шли. Один из напавших побежал за мной, но, увидев людей в аптеке, сбежал. Запомнил только красную футболку. Но камер вокруг много», — написал активист в своем твиттере.

Первое нападение на Шуршева произошло около здания ИКМО 26 июня. По словам активиста, его избили, потому что он снимал искусственную очередь на входе в избирком. Независимые кандидаты неоднократно жаловались на то, что такие очереди мешают им подавать документы.

Шуршев пытается подать зарегистрироваться в качестве кандидата в муниципальны депутаты, однако он не может подать необходимые документы. Накануне полиция оцепила ИКМО «Екатерингофский» под предлогом угрозы теракта.