Бензин стал дорожать после отмены соглашения правительства с нефтяниками

После истечения срока действия соглашения между правительством и нефтяными компаниями цены на бензин начали расти, пишет РБК.

По данным Московской топливной ассоциации, цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1-14 копеек за литр по сравнению с прошлой неделей. В Москве на десяти крупнейших АЗС с 1 июля бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 8-10 копеек за литр, а по России — на 4-6 копеек. Дизель при этом подорожал на 3 копейки.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ситуация на рынке топлива в целом стабильна, цены растут значительно медленнее инфляции. «Те показатели, которые сегодня продемонстрировал рынок, показывают, что в принципе работает механизм обратного акциза», — добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал наказывать нефтяные компании за завышение цен на бензин. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — сказал он.

Напомним, рост цен на бензин сдерживало соглашение между правительством, нефтяными компаниями и ФАС, которое действовало до 1 июля. Заморозку ввели после повышения цен на нефтепродукты весной 2018 года. В конце июня СМИ сообщили, что правительство не намерено продлевать соглашение, но договорилось с нефтяниками о сохранении цен на топливо на уровне инфляции.