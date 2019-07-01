Жителя Ставрополья оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост во «ВКонтакте» со словами «Путин — *****»

Изобильненский районный суд Ставропольского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Ивана Пахно по закону о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за поста «ВКонтакте» о президенте России Владимире Путине.

Как сообщает глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Пахно опубликовал цитату президента Украины Владимира Зеленского, который просил чиновников вешать в кабинетах не портрет главы государства, а фотографии своих детей.

Житель Ставрополья сопроводил фотографию комментарием, в котором назвал Путина «фарисействующим убожеством» и «******» (нецензурное слово), сравнивая его с Зеленским.

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Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента рекомендовала полицейским прекратить массово штрафовать россиян из-за постов о губернаторах, мэрах и чиновниках.

Собеседники добавляли, что решено не наказывать за высказывания в адрес президента Владимира Путина, поскольку запрещено оскорбление президента как института, а не как конкретного лица.