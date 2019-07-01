Дело младшей из сестер Хачатурян будут рассматривать отдельно из-за признания ее невменяемой

Уголовное дело Марии Хачатурян, младшей из трех обвиняемых в убийстве отца сестер, будут рассматривать отдельно, поскольку экспертиза признала ее невменяемой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.

По его словам, сейчас материалы дела изучают представители потерпевшей стороны, затем их передадут защите девушек. В разговоре с РБК Липцер уточнил, что сначала дело уйдет в прокуратуру для определения правильности квалификации действий подозреваемой.

Если в ведомстве утвердят дело, то также будет решаться вопрос о «применении к ней мер медицинского характера». Адвокат Марии Ярослав Пакулин добавил, что девушку признали невменяемой в 2018 году.

Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали год назад по подозрению в убийстве их отца Михаила. Адвокаты настаивают, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны. По версии следствия, отец регулярно избивал их и посягал на их половую неприкосновенность. Ранее экспертиза выявила у Крестины расстройство психики из-за издевательств отца.

Девушки находятся под домашним арестом. В конце июня суд продлил на месяц меру пресечения в виде «запрета определенных действий».