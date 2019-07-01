ЦИК связал нарушения в избиркомах Петербурга с административным давлением

Десятая часть избиркомов Санкт-Петербурга работает с нарушениями из-за административного давления. Об этом Интерфаксу заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, большинство избиркомов работает в штатном режиме, а отклонения чаще всего связаны с большим объемом работы. «Эти нарушения в работе комиссий складываются из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов», — отметил Булаев.

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Он также рассказал, что ЦИК пока не планирует обращаться в суд по поводу отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, так как «многое исправлено». По словам Булаева, осталась одна комиссия, с которой есть проблемы, но пообещал, что их решат.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова допустила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге из-за нарушений, которые она назвала «безобразием». Жалобы поступали, в том числе, на искусственные очереди и сокращенный режим работы избиркомов. После этого представители ЦИК проверили 60 из 109 муниципалитетов города и не нашли там нарушений.

Муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге пройдут 8 сентября 2019 года.