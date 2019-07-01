Алексея Навального арестовали на 10 суток за марш в поддержку Ивана Голунова

Хорошевский суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального на 10 суток за повторное нарушение порядка проведения и участия в публичном мероприятии (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Классно. Московская полиция просит меня арестовать. В подтверждение моего противоправного поведения представила суду видеозапись. Ни на одной секунде видеозаписи меня нет. То есть просто съемка каких-то людей, идущих по улице. «И так сойдёт» (с) — Alexey Navalny (@navalny) July 1, 2019

Алексея Навального задержали 12 июня во время несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова. Полиция составила протокол на Навального в отделе внутренних дел (ОВД) «Строгино» и в тот же день выпустила на свободу.

«Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то произвол никогда не прекратится», — прокомментировал решение суда политик.

Ранее за участие в этой же акции на 9 суток арестовали соратника Навального Руслана Шаведдинова.

Несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых по антинаркотическим статьям прошел в Москве и в Санкт-Петербурге 12 июня. Протестующие собирались пройти от метро «Чистые пруды» мимо здания ФСБ на Лубянке к Петровке, 38, где находится ГУ МВД по Москве. Согласно данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве было задержано не менее 530 человек.

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