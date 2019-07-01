Прокуратура попросила приговорить председателя «Свидетелей Иеговы» в Перми к 3,5 годам колонии

Прокуратура Перми запросила для председателя местной организации «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации) Александра Соловьева 3,5 года колонии. Об этом сообщается на сайте религиозного объединения в России.

Соловьева обвиняют в организации деятельности религиозного объединения, признанного экстремистским (ч. 2 ст. 282.2 УК). Приговор 49-летнему верующему огласят 4 июля. По версии следствия, мужчина оказывал психологическое давлении на других последователей «Свидетелей Иеговы», пытался запретить им выходить из организации и навязывал им чувство вины.

«Проповедническая деятельность была направлена на разрушение семьи, брака и родственных отношений, дистанцирование от инакомыслящего семейного окружения, посвящение большего времени проповеди и служению», — привалит местное издание «Мой город — Пермь» материалы дела.

Соловьева и его жену Анну задержали в мае 2018 года на пермском вокзале, когда они возвращались из заграничной поездки. После обыска у них изъяли документы, фотографии, электронные устройства, носители информации и коллекцию библий. Вскоре Соловьева отправили под домашний арест, а его жену отпустили.

Соловьев может стать вторым последователем «Свидетелей Иеговы», приговоренным к реальному сроку лишения свободы. В феврале суд в Орле приговорил к шести годам колонии общего режима лидера местной общины «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена по обвинению в организации деятельности объединения, признанного судом экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК). Кристенсен является гражданином Дании. Евросоюз призвал его освободить, а также прекратить уголовное преследование членов организации в России.

Напомним, что весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства